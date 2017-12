Papa Francesco: nomina di 14 cardinali a membri dei Dicasteri della Curia Romana

Papa Francesco ha annoverato oggi tra i membri dei Dicasteri della Curia Romana diversi cardinali. Nella Congregazione per le Chiese Orientali il card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria. Nella Congregazione per i vescovi il card. Juan José Omella Omella, arcivescovo di Barcelona (Spagna). Nella Congregazione per l’educazione cattolica i cardinali Carlos Osoro Sierra, arcivescovo di Madrid (Spagna), e Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago (Stati Uniti). Nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita i cardinali Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcivescovo di Mérida (Venezuela), Jozef De Kesel, arcivescovo di Mechelen-Brussel (Belgio), e Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako (Mali). Nel Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale i cardinali: Patrick D’Rozario, C.S.C., arcivescovo di Dhaka (Bangladesh), Maurice Piat, C.S.Sp., vescovo di Port-Louis (Maurizio), John Ribat, M.S.C., arcivescovo di Port Moresby (Papua Nuova Guinea), Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, I.V.D., vicario apostolico di Paksé (Laos), e Gregorio Rosa Chávez, ausiliare di San Salvador (El Salvador). Nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il card. Juan José Omella Omella. Nel Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani il card. Anders Arborelius, O.C.D., vescovo di Stockholm (Svezia). Nella Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano il card. Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.