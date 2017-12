Natale: mons. Sorrentino (Assisi), “apriamo i nostri cuori. Spogliamoci di quanto ci allontana da Dio e ci separa tra di noi”

“Apriamo i nostri cuori. Spogliamoci di quanto ci allontana da Dio e ci separa tra di noi”. Questo l’invito contenuto nel video messaggio di auguri di Natale del vescovo della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino. Nel filmato, realizzato con la partecipazione di alcuni cittadini che hanno sullo sfondo i personaggi del presepe della cattedrale di San Rufino, il vescovo augura a tutti un Natale di pace e serenità. “Attendiamo la nascita del Figlio di Dio con la gioia nel cuore – dice mons. Sorrentino -; perché sia davvero un Natale di speranza per tutti coloro che nel mondo e anche nel nostro territorio stanno vivendo momenti difficili a causa di guerre, povertà, malattie e disoccupazione. Un augurio sincero affinché il 2018 sia un anno di rinascita soprattutto dal punto di vista valoriale. Da questa città così speciale, dove domenica scorsa si è pregato per la pace in Terra Santa, vogliamo essere testimoni di questa rinascita con la preghiera e con l’esempio spogliandoci dei nostri egoismi e dei nostri pregiudizi e aprendoci agli altri con cuore sincero e fraterno. Facciamolo soprattutto in questo periodo di feste nei confronti di chi ha bisogno, di chi, nel giorno di Natale, non avrà un pasto caldo o un posto dove dormire. Cogliamo davvero l’occasione del Natale per essere portatori di pace e di speranza”.