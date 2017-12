Natale: card. Bassetti, l’augurio di un Natale “buono”, di un “Natale di pace”

L’augurio di un Natale “buono”, cioè un Natale “fecondo di bene”, un Natale “che è personalizzato: buono per te, per la tua vita, per la tua famiglia, per il tuo paese, la tua città, per tutto il mondo”. “Un Natale ‘buono’ che sia quindi un Natale di pace”. Inizia così il videomessaggio di auguri per il Sir del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente della Cei. La pace, spiega il porporato, “non è l’assenza delle contese, delle guerre. La pace è il dono di Dio, la pace è un cuore pacificato. La pace è il più grande miracolo che Iddio possa compiere nel cuore dell’uomo e per tutta l’umanità perché la pace l’ha portata Gesù quando è venuto sulla terra” e “il Risorto appena ha incontrato i suoi apostoli: Pace a voi”.