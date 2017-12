Media vaticani: convenzione tra Segreteria per la Comunicazione e Salesiani. Mons. Viganò (SpC), “potranno collaborare in ogni ambito del sistema comunicativo”

La Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e la Società di San Francesco di Sales hanno sottoscritto una convenzione che prevede la collaborazione nell’ambito del sistema informativo vaticano alla luce della riforma voluta da Papa Francesco. A firmarla sono stati il rettor maggiore della Società di San Francesco di Sales, don Ángel Fernández Artime, e il prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC), mons. Dario Edoardo Viganò. Ne dà notizia la SpC in una nota nella quale si evidenzia come “la comunità salesiana potrà mettere a disposizione il contributo del carisma di don Bosco nel quadro dei differenti servizi espletati dalla Segreteria per la Comunicazione”. La convenzione, che arriva dopo la firma di quella tra SpC e Compagnia di Gesù, avrà una durata triennale rinnovabile.