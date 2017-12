Lavoro: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia) e mons. Piemontese (Terni-Narni-Amelia) su “ex Novelli”, “continui a essere garante di occupazione e sviluppo”

“I vescovi di Spoleto-Norcia e di Terni-Narni-Amelia, territori in cui hanno sede gli stabilimenti della ex Novelli, condividono l’ansia e la preoccupazione di tante famiglie che affrontano nuovamente un tempo difficile per la serenità e la sicurezza della vita quotidiana, ed esprimono loro viva solidarietà, sostenuta dalla preghiera di tutta la comunità ecclesiale”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi congiuntamente dagli uffici stampa delle diocesi di Spoleto-Norcia e di Terni-Narni-Amelia. L’arcivescovo Renato Boccardo (Spoleto-Norcia) e mons. Giuseppe Piemontese (Terni-Narni-Amelia) “auspicano che, con l’impegno di tutte le parti interessate, si giunga ad una soluzione concreta ed efficace degli attuali problemi e sollecitano il coinvolgimento delle diverse realtà imprenditoriali del Paese affinché l’azienda possa continuare ad essere garante di occupazione e sviluppo nella regione”.