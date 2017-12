Diocesi: Palermo, le celebrazioni natalizie presiedute dall’arcivescovo Lorefice

Natale in periferia per l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice. In occasione delle festività natalizie, sarà impegnato in attività liturgiche e in impegni di carattere sociale nel quartiere dello Zen, nel carcere del Malaspina e nella missione “Speranza e Carità”, che accoglie numerosi poveri della città. Il presule presiederà la Messa della vigilia di Natale, domani, domenica 24 dicembre, alle 10,30, nella parrocchia di San Filippo Neri, allo Zen, dove resterà per il pranzo con 250 poveri. Nel pomeriggio, alle 17, celebrerà nella missione Speranza e Carità, in via Decollati. E poi la veglia della Notte di Natale, in cattedrale, dalle 22,30. Nel giorno di Natale, invece, alle 9, incontrerà i giovani del carcere Malaspina. Subito dopo, alle 11, presiederà il solenne pontificale in cattedrale.