Diocesi: Cassano all’Jonio, inaugurata a Francavilla Marittima la casa di accoglienza “Stella del mattino”. Ospiterà minori stranieri non accompagnati

Sarà destinata ad ospitare minori stranieri non accompagnati la casa di accoglienza “Stella del Mattino” inaugurata nei giorni scorsi a Francavilla Marittima (Cs). Ne dà notizia la diocesi di Cassano all’Jonio. La Fondazione Casa della Provvidenza A.D.F.L. Rovitti, presieduta dal vescovo diocesano, mons. Francesco Savino, ha partecipato al bando Fami 2017/2020 insieme alla cooperativa Medical Center onlus utilizzando anche altre due strutture messe a disposizione del Comune di Mormanno per ospitare complessivamente 50 persone. Nel corso dell’inaugurazione, il vescovo ha visitato i locali della casa di accoglienza, che ospiterà 20 persone, e ha benedetto tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della struttura e che si occuperanno dell’accoglienza. Da oltre un anno la Fondazione ha fatto proprio l’invito di Papa Francesco accogliendo per 15 mesi ragazzi provenienti da ogni parte dell’Africa sub-sahariana e dall’estremo oriente aprendo un centro di accoglienza straordinario prima a Francavilla poi a Mormanno al seminario estivo, con altre 52 persone ospitate. “È stata un’esperienza positiva – commentano i portavoce della nuova cooperativa sociale – portata avanti con molto sacrificio e con lavoro di dedizione di tutti gli operatori che si sono resi disponibili a dare una mano”. “Mentre l’accoglienza stava anche diventando un’occasione per il lavoro e per il sostentamento degli operatori – proseguono – diventava anche un momento di compagnia fra tutti, un momento di condivisione delle fatiche, delle gioie, delle speranze, delle prospettive che hanno portato alla formazione di una Cooperativa sociale appunto, denominata ‘Stella del mattino’ di cui la Fondazione Rovitti ne è stata la madrina”.