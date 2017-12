Corridoi umanitari: Caritas Benevento, allo Sprar di Chianche ospitate 4 donne arrivate ieri sera a Roma dalla Libia

Sono 4 le donne che verranno accolte da oggi, allo Sprar Caritas di Chianche. Ne dà notizia, in una nota, la Caritas diocesana di Benevento. Le quattro donne, tutte di nazionalità eritrea tra i 18 e i 29 anni, sono tra le 162 persone arrivate ieri sera all’aeroporto militare di Pratica di Mare con il primo corridoio umanitario dalla Libia, frutto di un accordo che ha coinvolto governo italiano, governo libico, Onu e Cei. I migranti traferiti ieri in Italia – prosegue la nota – “erano reclusi nei centri di detenzione in Libia, prigioni gestite da milizie armate in cui i diritti umani sono violati”. “Sono stati individuati, tra coloro che erano in condizione di massima fragilità, dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr)”. L’accordo che ha consentito l’apertura del corridoio umanitario prevede l’arrivo in Italia di 1.300 richiedenti asilo.