Corridoi umanitari: a Mondo Migliore accolte 50 persone arrivate ieri sera a Roma dalla Libia

Sono 50 le persone accolte al centro Mondo Migliore (sulla via dei Laghi a Rocca di Papa) dei 160 migranti africani arrivati ieri sera a Roma dalla Libia, provenienti da centri di detenzione libici e selezionati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). “Sono donne con bambini e anziani – si legge in una nota – e sono sono stati presi in carico dal personale di Mondo Migliore per le visite mediche e la sistemazione in questo centro di eccellenza dove possono sentirsi finalmente in salvo”. “È significativo che questo ponte sul Mediterraneo per proteggere i più vulnerabili sia stato gettato nel giorno in cui la nostra Costituzione festeggia i suoi 70 anni”, dichiara il fondatore di Auxilium, Angelo Chiorazzo. “Ancora una volta – aggiunge – dobbiamo dire grazie soprattutto a Papa Francesco. Un grande grazie va anche al governo italiano, al ministero degli Interni e all’Unhcr, per aver mosso passi significativi su questa che è la strada giusta. L’unica strada per un’accoglienza dal volto umano”.