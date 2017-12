Web: online www.fcei.it, il nuovo sito della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia

È online – www.fcei.it – il nuovo sito della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), organismo che raccoglie Chiese, unioni di Chiese e opere che si riconoscono “unite dalla comune vocazione di testimonianza e di servizio”. La Fcei ha appena festeggiato 50 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel novembre del 1967, e riunisce attualmente la Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi), la Chiesa evangelica valdese, l’Opera per le Chiese evangeliche metodiste in Italia, l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, l’Esercito della Salvezza, la Comunione di chiese libere in Italia, la Chiesa apostolica italiana e la St. Andrew’s Church of Scotland di Roma.

“Dal nuovo sito – si legge in un comunicato della Federazione – è ora possibile accedere a contenuti sempre aggiornati, notizie, comunicati stampa, appuntamenti e approfondimenti su temi di attualità delle Chiese e della società, sull’educazione, l’ecumenismo, l’accoglienza, i rapporti con lo Stato. Notizie locali, nazionali e internazionali arricchiscono il portale, rinnovato nella struttura, nella grafica e nell’accessibilità in occasione dei 50 anni dalla fondazione della Fcei”.