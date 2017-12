Università: Pul, il 17 gennaio a Cisternino (Br) inaugurazione del corso della Scuola di management pastorale con mons. dal Covolo

Ci sarà anche il rettore della Pontificia Università Lateranense (Pul), mons. Enrico dal Covolo, all’inaugurazione del corso di management pastorale “Edizione del Sud Levante” che partirà il prossimo 17 gennaio 2018. “Un’intesa tra istituzioni, realtà ecclesiali e società civile – si legge in una nota – è alla base di questa nuova edizione della Scuola internazionale di management pastorale che si svolgerà a Cisternino (Br)”. “Ricreare il bene comune: percorsi formativi per servire bene costruendo il Bene” lo slogan scelto. Il corso, promosso dalla Pul di Roma, è realizzato da Creativ, grazie anche alla partnership scientifica della Villanova University di Filadelfia (Stati Uniti). Si tratta di un progetto formativo nato dalla sinergia tra enti pubblici (Comune di Cisternino, Regione Puglia, Anci e Cna) e religiosi (Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei, diocesi di Conversano-Monopoli, ispettoria salesiana dell’Italia Meridionale, Tgs e ispettoria meridionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice. “Partendo dal territorio come ‘casa comune’ di cui prendersi cura, nello spirito della Lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, il corso – prosegue la nota – vuole costituire un modello di best practises, allo scopo di promuovere a livello internazionale la Valle d’Itria, la cosiddetta ‘Valle dei Trulli’, di cui fanno parte i comuni di Martina Franca, Locorotondo, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Fasano, Ostuni, Cisternino, Ceglie Messapica, Villa Castelli e Carovigno”. “Una terra affascinante, ricca di bellezze naturali e paesaggistiche, che – conclude la nota – va rilanciata nel rispetto dell’ambiente, grazie ad una virtuosa interazione dell’impresa turistica con le comunità locali e i viaggiatori, secondo quell’equilibrio che trova espressione proprio nella tutela del creato di cui parla proprio il Santo Padre”.