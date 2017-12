Terra Santa: Patton e Pizzaballa, appello congiunto ai pellegrini “non abbiate paura a venire a Gerusalemme”

“Vi invitiamo a non aver paura e a venire! Vi invitiamo a confermare i vostri pellegrinaggi proprio con lo spirito di chi desidera, attraverso il pellegrinaggio, fidarsi di Dio”: è l’appello congiunto rivolto ai pellegrini dall’amministratore apostolico del Patriarcato Latino, mons. Pierbattista Pizzaballa, e dal custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. “In questi giorni Gerusalemme è tornata nei media di tutto il mondo purtroppo sempre con immagini di violenza e divisione, che hanno spaventato molto i pellegrini che avevano programmato di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme” afferma mons. Pizzaballa. “Insieme al padre custode – aggiunge l’arcivescovo – abbiamo pensato che sia bene dire a tutti voi pellegrini, a tutti coloro che hanno Gerusalemme nel cuore che il pellegrinaggio in Terra Santa è sicuro e che le immagini che avete visto in televisione non dicono la verità di bellezza e di tranquillità e di serenità che invece c’è a Gerusalemme. Vi invitiamo dunque a ripensare ancora nuovamente al vostro pellegrinaggio a Gerusalemme, a fare questa bellissima esperienza di fede e questa importante e meravigliosa forma di solidarietà alla comunità cristiana di Terra Santa”. “Potete venire tranquillamente in Terra Santa , noi qui viviamo, vediamo la situazione ogni giorno, i pellegrini sono rispettati e sono amati e non ci sono problemi o pericoli per i pellegrini”, dichiara padre Patton. “Inoltre, attraverso anche questo gesto di fede che è il pellegrinaggio, voi incoraggiate, sostenete la piccola comunità cristiana che vive qui in Terra Santa. Vi invitiamo a non aver paura e a venire, a farvi ancora pellegrini in questi luoghi dove Gesù è nato per noi, è ciò che celebriamo tra pochi giorni a Natale, i luoghi dove Gesù per noi ha dato la sua vita”.