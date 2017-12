Pedofilia: mons. Galantino, “la Chiesa la sta affrontando con grande dolore ma con grande decisione”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Quanto più la Chiesa ha il coraggio di affrontare i suoi limiti, di fare il mea culpa rispetto a certe realtà, tanto più si può dare un buon esempio alla società”. Lo ha detto mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, intervenendo questa mattina alla trasmissione radiofonica “Circo Massimo” di Radio Capital, in cui si è parlato tra l’altro dei casi di pedofilia. “Sfiderei qualsiasi altra realtà a dire cosa sta facendo per aiutare questa piaga a essere risanata. Stiamo sentendo parlare degli abusi nel mondo dello sport. Ma il mondo dello sport che cosa sta facendo? Si sta dando delle regole? Bisogna capire – ha sottolineato il vescovo – che c’è questo tema nella Chiesa. La Chiesa lo sta affrontando con grande dolore, con grande fatica, ma anche con grande decisione”. “Sono convinto che non è ancora sufficiente – ha concluso -. Non stiamo ancora facendo tutto, però, mi piacerebbe che ci mettessimo tutti insieme per dire no” agli abusi e alla pedofilia.