Papa Francesco: visita a sorpresa e “in forma privata” oggi ad Albano per il compleanno di mons. Marcello Semeraro

Visita a sorpresa e “in forma privata”, oggi, di Papa Francesco nella diocesi di Albano, dove si è recato per porgere gli auguri di “buon compleanno” al vescovo, mons. Marcello Semeraro. Alle 13.30, mentre il vescovo, che è anche segretario del C9, era con i dipendenti della Curia, vicari, sacerdoti e laici, per un momento di festa – come ogni anno – in vista del Natale, subito dopo la celebrazione eucaristica, è arrivato il Santo Padre. “È stata una sorpresa che mi ha molto commosso”, dichiara al Sir mons. Semeraro. “Nei giorni scorsi – prosegue – il Papa mi aveva già inviato un messaggio di auguri e un regalo per il mio compleanno. Mai avrei immaginato di ricevere una sorpresa del genere. Una visita privata che ha colto con stupore e gioia anche quanti sono impegnati nella Curia di Albano. Davvero un grande dono per tutti noi, al quale non possiamo che rispondere con un caloroso grazie e con la preghiera costante per il Papa, così come lui stesso chiede in ogni incontro”. La visita si è conclusa con il taglio di una doppia torta, una parte a forma di 7 e l’altra a forma di 0, a comporre il numero degli anni del vescovo.





