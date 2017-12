Papa Francesco: stamattina ricevuto Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio

Questa mattina il fondatore di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco. “Insieme ad uno scambio di auguri in occasione del Natale, nel corso del colloquio – che si situa alla vigilia del cinquantesimo anniversario della Comunità – si è sviluppato il tema dell’accoglienza e dell’integrazione per gli immigrati e i profughi, con particolare attenzione ai corridoi umanitari, divenuti ormai un modello non solo per l’Italia ma anche in Europa”, si legge in una nota diffusa dalla Comunità di Sant’Egidio. Sono stati anche toccati altri argomenti cari all’impegno di Sant’Egidio nei diversi continenti, come la costruzione della pace e, più in generale, la preoccupazione nei confronti dei poveri e delle periferie”.