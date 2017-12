Natale: Coldiretti, domani a Roma Campagna Amica al Circo Massimo ospita agricoltori e allevatori delle zone colpite dal terremoto

Per consentire di fare la spesa con regali last minute e ingredienti “Doc” per i menu di pranzi e cenoni, stando anche attenti alla solidarietà, il mercato degli agricoltori di Campagna Amica al Circo Massimo, in via San Teodoro 74, a Roma sabato 23 dicembre, dalle ore 9,30, ospiterà gli agricoltori e gli allevatori delle aree terremotate che, a causa dello spopolamento, sono rimasti senza un mercato di sbocco. “Sarà possibile acquistare direttamente lenticchia di Castelluccio di Norcia, zafferano, pecorino, salumi, extravergine, vino cotto e molte altre specialità salvate dal sisma di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria ma saranno date indicazioni anche per trovare le specialità salvate dal sisma nelle altre città e on line”, si legge in una nota della Coldiretti.

Ai danni diretti alle aziende agricole si aggiungono infatti, spiega la Coldiretti, “quelli provocati dall’abbandono forzato di interi Paesi dove, in attesa dell’arrivo delle casette, non esiste più mercato per i prodotti delle terra. Il terremoto ha colpito un territorio a prevalente economia agricola con una significativa presenza di allevamenti che è importante sostenere concretamente affinchè la ricostruzione vada di pari passo con la ripresa dell’economia che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo”. Sarà presentata, per l’occasione, l’indagine Coldiretti sulla difficile situazione nelle aree terremotate e sull’importanza della solidarietà per la ripresa.