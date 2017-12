Diocesi: Prato, il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute dal vescovo Agostinelli

Nel giorno di Natale, anche quest’anno, il vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli sarà alle 8.30 al carcere della Dogaia per celebrare la messa di Natale per tutti i detenuti. Alla vigilia, invece, il vescovo porterà il suo saluto agli operatori dell’associazione “La Pira” impegnati a preparare il tradizionale pranzo natalizio per i poveri della città che quest’anno sarà ospitato negli spazi dell’associazione in via del Carmine. Domenica 24 dicembre in tutte le chiese di Prato sarà celebrata la messa nella notte di Natale; in cattedrale si comincia alle 23 con l’Ufficio delle letture a cui seguirà la solenne celebrazione presieduta da mons. Agostinelli. Lunedì 25, poi, il vescovo celebrerà sempre in cattedrale la messa delle 10.30 mentre alle 17 guiderà il canto dei Vespri e al termine presiederà l’ostensione del Sacro Cingolo, all’interno del duomo e dal pulpito di Donatello, per tutti i fedeli della città. A seguire l’esposizione del “sasso” di santo Stefano. In processione sarà portato, dalla Cappella del Sacro Cingolo all’altare maggiore, il reliquiario contenente il sasso che la tradizione vuole sia stato uno di quelli con cui fu lapidato il Santo patrono di Prato. Martedì 26, in occasione della festa patronale, il pontificale presieduto in cattedrale da mons. Agostinelli alle 10 sarà teletrasmesso in diretta su Tv Prato. Al termine, il vescovo, a nome del Comitato promotore formato da diocesi, Comune e Provincia di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio, annuncerà i nomi delle aziende vincitrici dell’ottava edizione del premio Santo Stefano, lo “Stefanino d’oro”, per la tenuta del lavoro a Prato. Nel pomeriggio, alle 16, musiche d’organo e alle 17 recita dei Vespri solenni e reposizione della reliquia di Santo Stefano.