Diocesi: Napoli, domani il card. Sepe alla benedizione e consegna della nuova ambulanza al Reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico della Seconda Università

Domani il cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, alla benedizione e consegna della nuova ambulanza al Reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico della Seconda Università. Alle ore 12 il porporato sarà ricevuto, presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, in largo Santa Maria delle Grazie, dal rettore Giuseppe Paolisso, dal direttore generale Maurizio Di Mauro, da primari e dirigenti dell’Azienda Policlinico. “L’acquisto della nuova ambulanza per la Neonatologia è stato reso possibile con il ricavato dell’asta di beneficenza 2016 e delle trasmissioni televisive di Made in Sud, nonché con le offerte pervenute in quella occasione, su iniziativa assunta dal card.e Sepe, come sempre dal 2006, in sinergia con la Rai e il Centro produzione di Napoli diretto da Francesco Pinto”, si legge in una nota.

“La consegna dell’ambulanza al Primo Policlinico e la realizzazione presso il Policlinico Federico II del nuovo Reparto per le cure odontoiatriche di bambini disabili, non collaboranti e da ospedalizzare, sono state sostenute dalla generosità di tanti, a cominciare da Papa Francesco, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente Paolo Gentiloni, dallo stesso arcivescovo, dai vertici della Regione e del Comune, molti napoletani”, conclude la nota.