Diocesi: Grosseto, premiati i vincitori del concorso “I segni del Natale”

Sono stati poco meno di 1.200 gli elaborati artistici dedicati al “Natale, luce di speranza” che hanno partecipato al concorso “I segni del Natale” bandito, per il tredicesimo anno consecutivo, dalla Fondazione Chelli tra le scuole materne, primarie e medie della provincia di Grosseto.. Nel pomeriggio di ieri si è svolta la premiazione presso la sala san Paolo del seminario vescovile di Grosseto. “La giuria, presieduta dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, ha esaminato ciascuna opera – si legge in una nota – analizzandone la tecnica, la fantasia, il messaggio. Non è stato facile individuare i lavori a cui assegnare il premio, per l’alta qualità degli elaborati realizzati e per il grande impegno che i bambini e i ragazzi vi hanno riversato”. Alla cerimonia è intervenuto il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, che ha ringraziato la Fondazione per la scelta del tema, che ha legato il Natale, nel quale si celebra il dono e il mistero di Dio che si fa uomo in un bambino, a quello della speranza “che in Cristo – ha sottolineato – diventa certezza che Dio è coinvolto fino in fondo nella vicenda dell’umanità, è l’Emmanuele, il Dio con noi, presente e vivo tra noi”. Le opere premiate, quelle menzionate e un altro centinaio di elaborati selezionati, ai cui autori sono stati regalati matite e pastelli a cera, sono esposti in mostra negli spazi della scuola media “Madonna delle Grazie” e dei licei Chelli fino al 7 gennaio 2018.