Diocesi: Caritas Roma, il 24 dicembre l’arcivescovo vicario De Donatis celebra la messa all’Ostello “Don Luigi Di Liegro

Domenica 24 dicembre l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiederà la tradizionale Messa di Natale con gli ospiti, i volontari e gli operatori Caritas che si terrà alle ore 17 presso la Mensa e l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” in via Marsala 109. Alla celebrazione eucaristica prenderanno parte anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e altri rappresentanti delle istituzioni civili. Ulteriori iniziative promosse dalla Caritas nel periodo delle feste sono pubblicate sul sito http://www.caritasroma.it/