“A Sua Immagine”: programmazione speciale per il Natale su Rai Uno con le puntate del 23, 24 e 25 dicembre

La trasmissione d’informazione religiosa “A Sua Immagine”, realizzata dalla Rai in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei – firmano il programma Laura Misiti e Gianni Epifani –, si prepara alle celebrazioni del Natale con tre appuntamenti speciali.

Iniziamo da sabato 23 dicembre alle ore 15.55 su Rai Uno. La conduttrice del programma Lorena Bianchetti visiterà Faggiano, antico paesino in provincia di Taranto – primo insediamento albanese nel Sud Italia -, dove da 25 anni viene rappresentato un presepe vivente cui prende parte l’intera comunità. Alle 16.15, poi, seguirà lo spazio “Le Ragioni della speranza”, per il commento al Vangelo della domenica. In occasione del Natale, mons. Matteo Maria Zuppi visiterà la casa dell’Arca di Misericordia, a Bologna, luogo di accoglienza per i senza fissa dimora. La puntata potrà essere rivista in replica domenica 24 alle ore 6.30 su Rai Uno.

“Un Natale di musica” è invece il titolo della puntata di domenica 24 dicembre di “A Sua Immagine”, in onda in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. Lorena Bianchetti ospiterà nello studio del programma il critico musicale Maurizio Beker e il liturgista Giuseppe Midili per un excursus sulle canzoni natalizie. Si parlerà del Coro della Cappella Sistina, dell’Accademia Ludovicea – che eseguirà per l’occasione “Adeste Fideles” –, così come delle performance di Ambrogio Sparagna nelle zone colpite dal terremoto o ascoltando anche quelle dal vivo del quartetto Divas. Ancora, spazio al ricordo dei grandi interpreti della musica internazionale come Bing Crosby. Alle 10.55 la linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta su Rai Uno dalla chiesa del Gesù a Roma, con la regia televisiva di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco. A seguire, collegamento alle ore 12 con piazza San Pietro per l’Angelus di papa Francesco.

Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, “A Sua Immagine” tornerà in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. Insieme a Lorena Bianchetti interverranno in studio Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, e suor Paola, per condividere una riflessione sul Santo Natale. Spazio inoltre alle testimonianze di esistenze nelle periferie, storie chi vive in condizioni di povertà ma è accompagnato anche dalla presenza di volontari di “Nuovi Orizzonti”. Ancora, l’incontro con i detenuti del carcere di Regina Coeli per i festeggiamenti del Natale e il presepe vivente solidale in scena nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano. Poi, l’inviato Paolo Balduzzi ci accompagnerà alla scoperta del presepe e dell’albero allestito a Piazza San Pietro. Alle 10.55 linea alla Santa Messa, trasmessa sempre in diretta su Rai Uno dalla chiesa del Gesù a Roma. A curare la regia televisiva sarà Gianni Epifani e il commento Elena Bolasco. Al termine della celebrazione, collegamento con il TG1 Rai per seguire la benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco da piazza San Pietro.