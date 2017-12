Diocesi: Grosseto, la visita del vescovo ucraino Dmytro Grygorach dell’eparchia greco-cattolica di Buchach

Martedì 19 dicembre mons. Dmytro Grygorach, vescovo eparchita della diocesi di Buchach della Chiesa greco-cattolica dell’Ucraina, ha fatto visita a mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, e alla Caritas diocesana. Da circa un anno la diocesi può contare sulla presenza e sull’apostolato di don Vitaliy Perh, che presta il suo aiuto pastorale nella parrocchia di San Giuseppe e al quale è affidata la cura spirituale degli ucraini di rito greco cattolico presenti sul territorio. Don Perh, prete cattolico di rito bizantino, ha la facoltà del biritualismo per cui può celebrare Messa sia in rito bizantino, che in rito latino (quello utilizzato nelle nostre chiese). Mons. Grygorach ha prima avuto un colloquio con mons. Cetoloni nel palazzo vescovile, visitando anche la mostra presepiale nella sala San Lorenzo. Poi ha visitato la Caritas di via Alfieri, incontrando il direttore don Enzo Capitani, gli operatori e i volontari, per uno scambio sull’apostolato in questo campo. Il presule ha illustrato l’opera “Casa della misericordia”, struttura ricavata da una vecchia palazzina ristrutturata dalla Chiesa locale, che ospita ragazzi down, autistici e persone affette da particolari patologie. L’incontro si è concluso con un momento di preghiera. Caritas si è detta disponibile a collaborare per sostenere economicamente alcune iniziative della struttura, legate a progetti che Caritas stessa metterà a punto nelle prossime settimane.