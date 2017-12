Abusi su minori: a don Di Noto (Meter) il Premio Lions Club Acitrezza Verga per il suo impegno contro la pedofilia

“Per la sua infaticabile opera di contrasto alla pedofilia in difesa dei diritti dell’infanzia e per il suo supporto alle famiglie che vivono il dramma dell’abuso. Il suo profilo umano, sostanziato dall’impegno civile, promuove la specificità etica della Sicilia in Italia e nel mondo”.

Con questa motivazione è stato conferito, ieri a Catania, a don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter onlus, il Premio Lions Club Acitrezza Verga, nel XXV anno della sua istituzione.

“Ho ricordato tutti i volontari, i soci fondatori di Meter onlus a cui ho dedicato questo riconoscimento – ha dichiarato don Di Noto -. Non è pensabile che l’impegno contro questa tragedia e piaga sociale si possa fare da soli. Ho pensato alle migliaia di famiglie aiutate, sostenute e accompagnate, ho pensato ai milioni di bambini violati, ho abbracciato i piccoli che abbiamo accolto in tutti questi 25 anni. Ecco che il Premio assume di significato”.