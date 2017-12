Terra Santa: mons. Pizzaballa, “politica è la grande assente di questo momento. Abbiamo bisogno di politica, non quella di salotto”

Monsignor Pierbattista Pizzaballa

“La politica è la grande assente di questo momento. Non sappiamo se e cosa stia maturando nelle cancellerie dei Paesi che decidono il nostro futuro, ma qui, nel nostro contesto, la politica, quella che indica prospettive e delinea il futuro, è assente. Ciò è fonte di frustrazione e disorientamento. Abbiamo bisogno di politica, non quella di salotto, ma quella che sa tradurre in scelte concrete sul territorio le attese dei rispettivi popoli”. Lo scrive l’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, nel messaggio letto durante la tradizionale conferenza stampa di Natale che si è svolta stamattina a Gerusalemme. Nel testo l’amministratore apostolico ha ripercorso i momenti e gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato la vita della comunità ecclesiale in questo ultimo anno, allargando lo sguardo al contesto sociale e politico nel quale la Chiesa è calata. “Le nostre popolazioni sono stanche di violenza, che non ha portato ad alcun risultato. Sono invece assetate di giustizia, di diritti, di verità. Sembrano affermazioni generiche e retoriche – ha affermato mons. Pizzaballa – ma qui in questo nostro contesto, hanno un risvolto concreto e preciso nella vita quotidiana, negli spostamenti e nella libertà di movimento, nei permessi, nei ricongiungimenti familiari e nella vita quotidiana di tutte le famiglie cristiane”. Da Pizzaballa è giunto anche l’auspicio che “la violenza di questi giorni cessi completamente e che si possa continuare a discutere legittimamente su Gerusalemme in ambito non solo politico, ma anche religioso e culturale”. Chiaro il riferimento alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, su Gerusalemme, considerata dagli Usa capitale di Israele, “le cui conseguenze sono note e non sono ancora cessate del tutto”.