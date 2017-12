Oggi è morto padre Piero Gheddo, missionario-giornalista, autore di oltre 100 libri, reporter in oltre 80 viaggi in numerosi Paesi del mondo. Nato nel 1929 a Tronzano Vercellese, entrò nel Pime nel 1945 e fu ordinato sacerdote nel 1953. Fu ghost writer di Papa Giovanni Paolo II, fu in corrispondenza con Eugenio Scalfari sui temi della fede, “duellò” con Tiziano Terzani su Vietnam e Cambogia. Lo scorso anno con Emi pubblicò la sua autobiografia “Inviato speciale ai confini della fede”.