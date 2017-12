Papa Francesco: udienza, accolto da oltre 5mila fedeli. Benedice coppie che festeggiamo 25° e 50° di matrimonio

(Foto L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

Il Papa ha fatto il suo ingresso in Aula Paolo VI, per l’udienza generale prenatalizia, alle 9.35 circa, dove lo attendevano oltre 5mila fedeli, secondo i dati della Prefettura della Casa Pontificia. Tra la folla di fedeli che lo hanno salutato dai due lati delle transenne del corridoio centrale, percorso a piedi, anche due coppie speciali, accompagnate da cartelli scritti a mano: Roberto e Simona, che festeggiavano 25 anni di matrimonio, e una coppia che celebrava invece il 50° delle nozze. Entrambe le coppie sono state benedette da Francesco, che ha scambiato anche qualche parola con gli sposi, sorridente e rilassato. Molti i doni, come di consueto, offerti al Papa dai fedeli, tra cui anche una statuetta di Gesù Cristo misericordioso. Tra foto e selfie, non è mancato l’ormai tradizionale “scambio dello zucchetto”: dopo aver indossato quello nuovo, offertogli da un gruppo di giovani, Francesco ha lanciato lo zucchetto che indossava poco prima tra la folla, un po’ come fanno le spose con i loro bouquet dopo la celebrazione liturgica.