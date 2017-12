Natale: il 22 dicembre il card. Parolin celebra la Messa al Ceis di Roma

Venerdì prossimo, 22 dicembre, alle 18, il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, presiederà la Messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà nella sede centrale del Ceis, (via Attilio Ambrosini, 129), parteciperanno i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. “Siamo molto felici per i nostri ragazzi – sottolinea il presidente del Ceis, Roberto Mineo – che il primo collaboratore di Papa Francesco voglia festeggiare per il terzo anno consecutivo il Natale insieme con tante persone che lottano ogni giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga. In questo momento in cui, soprattutto a Roma, registriamo un drammatico ritorno dell’eroina, è quanto mai importante ribadire con forza un secco no a ogni forma di droga e attuare politiche efficaci per la prevenzione di questa piaga impressionante senza dimenticare nemmeno tutte le altre dipendenze a iniziare dal gioco d’azzardo”. In quasi cinquant’anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI, san Giovanni Paolo II e Francesco. Fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni Sessanta, il Centro si è sviluppato nel corso del tempo con numerose strutture sia a Roma che nella sua provincia: dalla comunità terapeutica per i tossicodipendenti alla cura dei giovani in doppia diagnosi (tossicodipendenza e problemi psichiatrici); dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids e agli anziani, alle iniziative in favore di senza fissa dimora, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza.