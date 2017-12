Don Luigi Orione: San Giovanni Rotondo, oggi inaugurato un asilo nido intitolato al santo

Questa mattina è stato inaugurato in via Labriola a San Giovanni Rotondo (Fg) un asilo nido intitolato a San Luigi Orione, alla presenza del sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, del consigliere provinciale dell’Opera Don Orione, don Leonardo Verrilli, e di fra Leone Di Maggio in rappresentanza dei Cappuccini. L’inaugurazione conclude un iter iniziato con la delibera della Giunta comunale di San Giovanni Rotondo del 9 novembre 2015, nella quale si legge: “Un importante legame umano e spirituale ha unito San Luigi Orione con San Pio da Pietrelcina: per dieci anni, dal 1923 al 1933, in circostanze molto problematiche, Don Orione promosse la verità su Padre Pio, allora confusa e minacciata, attraverso un rapporto di fiducia con le autorità ecclesiastiche vaticane. Si consolidò tra i due santi un’amicizia di qualità superiore che si espresse in reciproca stima, affetto e preghiera, ricerca di santità personale e della Chiesa e anche collaborazione apostolica. Ci sono numerose testimonianze di persone indirizzate, secondo la necessità, da Don Orione a Padre Pio e da Padre Pio a Don Orione; Don Orione riconobbe la grazia e la vocazione di Padre Pio fin dagli inizi”.

Proprio all’ingresso della scuola è stato affisso un quadro che ritrae San Luigi Orione circondato dai bambini, con sotto una scritta che recita: “San Luigi Orione, amico e sostenitore di Padre Pio da Pietrelcina”. “Don Orione – dichiara don Laureano de la Red Merino, consigliere generale dell’Opera Don Orione – era molto attento alla formazione e all’educazione dei bambini, per questo riteniamo importante il fatto che proprio a lui sia stata dedicata questa scuola, in un luogo ricco di significato come San Giovanni Rotondo, in cui visse e operò un altro grandissimo Santo del ‘900”.