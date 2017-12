Diocesi: Trapani, domani la festa dei volontari con mons. Fragnelli

Domani con inizio alle ore 16, si terrà presso i locali dell’ex asilo Charitas in via Errante, a Trapani, si terrà la festa dei volontari. Sarà l’occasione di presentare il progetto “L’arco della speranza – Per una città dei volti” e la Missione internazionale “Madre Clelia” a cura delle Suore Apostole del Sacro Cuore che sono in città per avviare un servizio per i migranti. Obiettivo dell’incontro sarà anche “accendere i riflettori sulla figura del tutore volontario dei minori stranieri presenti sul nostro territorio”. Nel corso del pomeriggio sarà, inoltre, inaugurata la mostra “Noi, cittadini del mondo” realizzata dall’Istituto comprensivo “Eugenio Pertini” di Trapani: quattro alunni faranno da cicerone per raccontarla ai presenti. L’incontro sarà animato dalla fraternità delle “Serve di Gesù Povero”.

Interverranno il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, suor Ana Carolina Nogueira e suor Linda Pettinella, dell’Istituto delle Apostole del Sacro Cuore. È prevista anche la testimonianza di una ragazza immigrata che si trova in questo periodo a Trapani. Alle ore 18, l’intervento di Arianna Lo Vasco, giudice tutelare del Tribunale di Trapani, per presentare la figura del tutore volontario dei minori stranieri. L’incontro si concluderà con un momento di fraternità.