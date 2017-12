Diocesi: Caritas Catania, mense e servizi aperti per tutte le feste. Don Galvano (direttore), “Gerusalemme sia capitale del mondo intero”

Anche quest’anno i volontari della Caritas diocesana di Catania si apprestano a celebrare le festività natalizie nel segno della condivisione e della fratellanza con gli ultimi della città. Diverse le iniziative programmate, che amplieranno l’offerta della tradizionale apertura quotidiana della mensa dell’Help Center, presso la stazione centrale. Domenica 24 dicembre si terrà il consueto pranzo domenicale, confermato anche in occasione del Santo Natale. In entrambi i giorni, don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana, celebrerà la Messa per assistiti e volontari. Per Santo Stefano, 26 dicembre, si conferma la collaborazione con la parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli (via Enrico Pantano 42) che, grazie alla guida del parroco, padre Gianni Notari, e alla fattiva azione delle famiglie, organizza il “pranzo con i poveri” per più di 400 bisognosi. L’impegno della Caritas continua anche il 31 dicembre e il 1° gennaio. Per queste particolari occasioni le porte dell’Help Center si aprono alle 12, con la celebrazione eucaristica di don Galvano. Seguirà il tradizionale pranzo. Un impegno confermato anche per sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, e per domenica 7 gennaio, due giornate che riproporranno la celebrazione della Santa Messa e del pranzo sociale. La mensa resterà inoltre aperta quotidianamente, come avviene per tutto il periodo dell’anno. Agli assistiti saranno distribuite fette di panettone durante tutti i giorni di festa, dal 24 dicembre all’Epifania, ma sono in programma anche altre iniziative. Da don Galvano l’augurio di aprire “con umiltà la nostra mente e il nostro cuore all’amore di Dio e dell’uomo”. “In questo Santo Natale – prosegue – sento profondamente il bisogno di esortare Papa Francesco e le Nazioni Unite affinché proclamino Gerusalemme ‘Capitale del mondo intero’: è questa la via della pace, segno profetico di riconciliazione e di unità della famiglia umana”.