Commercio ambulante: Decaro (Anci), “con proroga concessioni vittoria dei Comuni. Salvaguardati posti di lavoro”

“Con la proroga al 2020 dell’applicazione della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante otteniamo due importanti risultati per il Paese: la tutela delle centinaia di migliaia di posti di lavoro collegati alle 200mila concessioni in essere e la garanzia di un’applicazione integrale e corretta delle nuove norme. È una battaglia sulla quale l’Anci ha investito con determinazione e siamo soddisfatti di poter riconoscere oggi a governo e Parlamento grande sensibilità rispetto a questa istanza”. Lo afferma il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, commentando l’approvazione da parte della Commissione bilancio della Camera dell’emendamento che proroga le concessioni sul commercio ambulante fino al 2020.

“Più volte nel corso dell’ultimo anno – spiega Decaro – avevamo chiesto e ottenuto un’interlocuzione con il governo sulla scadenza delle concessioni, inizialmente prevista nel 2017, poi prorogata al 2018. I Comuni stanno già lavorando per rispettare le nuove procedure di assegnazione, ma il numero elevato delle concessioni e la conseguente mole di verifiche e incombenze a carico degli uffici comunali in vista delle gare costituivano criticità in grado di compromettere l’ordinato passaggio al nuovo regime. L’emendamento ora approvato rappresenta il coronamento di quell’impegno e il giusto premio alla determinazione con la quale i sindaci hanno condotto il dialogo con governo e forze parlamentari”.