Chiese siciliane: don Argento nuovo segretario della Commissione presbiterale regionale

Don Giuseppe Argento, dell’arcidiocesi di Agrigento, è il nuovo segretario della Commissione presbiterale siciliana per il quinquennio 2018-2022. Succede a don Salvo Priola ed è stato eletto in seduta plenaria, nel corso dell’incontro presieduto dal vescovo delegato, mons. Carmelo Cuttitta, il quale, a nome dell’intera Conferenza episcopale siciliana, ha ringraziato per l’impegno profuso e ha incoraggiato a continuare con lo stesso spirito di servizio. “La Commissione – ha detto – ha lo scopo non soltanto di occuparsi dei temi relativi allo svolgimento della vita presbiterale, ma anche di essere d’aiuto ai vescovi circa i problemi pastorali dell’intera Regione”.

Eletto anche il direttivo della Commissione. Ne fanno parte: don Calogero Cerami, della diocesi di Cefalù; don Fabrizio Moscato, dell’arcidiocesi di Palermo; don Vittoria Rocca, della diocesi di Acireale; p. Saverio Cento, in qualità di rappresentante dei religiosi. Sono stati anche eletti i due rappresentanti presso la Commissione presbiterale italiana: don Vittorio Rocca della diocesi di Acireale e don Giuliano Gallone della diocesi di Siracusa.