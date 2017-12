Biotestamento: card. Parolin a Tv2000, obiezione coscienza legittima

Alcuni ospedali cattolici in Italia hanno preannunciato che potrebbero fare obiezione di coscienza non applicando su alcuni punti la legge sul biotestamento. È una posizione legittima? “Io credo di sì”, ha risposto il segretario di stato vaticano, card. Pietro Parolin, ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000. “Uno dei punti carenti di questa legge, senza dare un giudizio globale – ha aggiunto il card. Parolin -, è quello di non prevedere per le persone, i medici, gli operatori sanitari e le istituzioni cattoliche la possibilità di fare l’obiezione di coscienza. Mi pare normale che ci sia anche questa posizione”.