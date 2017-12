Avvenire: la prima pagina di domani 21 dicembre. Lorenzin su biotestamento e obiezione di coscienza, riforma fiscale Trump, bambini “malnutriti” a Milano

“Avvenire” dedica la sua apertura alle rassicurazioni fornite dal ministro della Sanità sulla legge per il biotestamento. Beatrice Lorenzin ha affermato che l’obiezione di coscienza, reclamata anche dai cardinali Parolin e Bassetti, sarà garantita alle strutture sanitarie cattoliche. L’editoriale sulla riforma fiscale di Trump è per la firma dell’economista Leonardo Becchetti: “Se un po’ tutti si augurano nei Paesi ad alto reddito una riduzione delle tasse, l’interrogativo è se un calo così marcato, concentrato sulle imprese e non sulle persone, possa veramente stimolare gli investimenti e quindi la crescita o finisca per produrre soltanto un aumento dei profitti e della ricchezza degli azionisti non creando le premesse per la ripresa della domanda interna. Per cercare di vincere la scommessa, sostiene Martin Wolf, uno dei commentatori più autorevoli del ‘Financial Times’, la riforma fiscale produrrà intanto una spinta molto forte alla riduzione della spesa pubblica, e a farne le spese saranno soprattutto istruzione e sanità (a partire dall’Obamacare, che favoriva l’accesso ai servizi sanitari delle classi medio-basse)”. La fotocronaca, che si collega per tematica, rilancia l’anticipazione di una ricerca choc dell’Università Cattolica di Milano: nel capoluogo lombardo tre bambini su dieci sono “malnutriti” o per povertà o per errori gravi nella dieta. Il titolo di taglio racconta dell’audizione dell’ex Ad di Unicredit davanti alla commissione d’inchiesta sulle banche, con le conseguenti polemiche politiche. Richiami poi per i temi esteri: il voto in Catalogna e l’apertura della procedura di infrazione europea contro la Polonia. Tra gli altri commenti, un intervento del ministro degli Esteri, Angelino Alfano, che introduce la conferenza internazionale sugli 800 di presenza francescana in Terra Santa. Infine, il consueto appuntamento con Popotus, il giornale dei ragazzi con le notizie degli adulti.