Albania: mons. Meta (Rrëshen), appello a preti e religiosi d’Europa. “Venite qui ad annunciare il vangelo ai poveri”

“Vuoi annunciare il Vangelo ai poveri? Vieni a Rrëshen”: l’appello viene da mons. Gjergji Meta, vescovo di Rrëshen, diocesi nel nord est dell’Albania. Una regione, spiega lo stesso vescovo in una lettera aperta, “povera, segnata dall’emigrazione” delle forze più giovani, con il rischio di vedere le chiese svuotate. Da qui la decisione di rivolgersi a sacerdoti, suore e religiosi: “Questo è un invito per la missione nella diocesi di Rrëshen. Un invito a vivere una meravigliosa esperienza evangelica: annunciare il Vangelo ai poveri”. “Grazie al lavoro di tanti sacerdoti, missionari e missionarie, qui in 26 anni si è fatto molto per il territorio, ma, in questo stesso lasso di tempo, il 60% della popolazione è emigrata verso le grandi citta come Tirana, Durazzo, Lezha e il Sud dell’Albania. Nei villaggi sono rimaste poche famiglie, nella maggior parte impossibilitate a muoversi perché abitano in zone impervie di montagna e sono molto povere. Se potessero, anche loro – afferma il vescovo – scapperebbero, andrebbero da qualche altra parte per poter istruire i loro figli e avere una vita più dignitosa”. Le chiese sono abbastanza frequentate, “ma non in proporzione rispetto a coloro che si dicono cattolici, perché tra questi ci sono anche molti indifferenti, agnostici e atei. C’è bisogno di annunciare loro il Regno di Dio”.

Ebbene, “per far fronte a questa situazione siamo solo 6 preti, incluso il vescovo, e 7 congregazioni religiose femminili. Abbiamo quasi 40 chiese e cappelle sparse in tutto il territorio, così come molti gruppi di famiglie sono isolati in villaggi lontani rispetto al centro della diocesi. Perciò invito tutti quelli che lo desiderano, sacerdoti, missionari e missionarie, in modo particolare sacerdoti diocesani a venire a Rrëshen per evangelizzare i poveri, i lontani, gli indifferenti e, in questo modo, evangelizzare se stessi”. Infine, ancora una annotazione da parte di mons. Meta: “Vieni e annuncia il Vangelo ai poveri e i poveri evangelizzeranno te!”.