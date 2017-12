Unitalsi: domani la Giornata dell’adesione dal titolo “#aderiscoxche’ nessuno resti indietro”

Ricorre domani, domenica 3 dicembre, la Giornata dell’adesione Unitalsi, che quest’anno avrà come titolo “#aderiscoxche’ nessuno resti indietro”. Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, in ogni sezione e sottosezione i nuovi soci faranno il loro ingresso nell’associazione, mentre chi vi aderisce già rinnoverà la propria scelta. “È uno dei giorni più importanti per i soci – ha dichiarato il presidente nazionale, Antonio Diella – perché tutti insieme rinnoveremo l’adesione all’associazione, ribadendo ancora una volta l’impegno a essere parte di una grande esperienza di comunione”. Il 2018 sarà un anno importante per l’associazione, dal momento che ricorrerà il 160° anniversario delle apparizioni della Madonna a Lourdes. “L’Unitalsi con la giornata dell’adesione vuole, anche, ribadire il proprio servizio a fianco delle persone con disabilità, sostenendo la loro piena inclusione in ogni ambito della vita, forte del supporto dato quotidianamente alle persone in difficoltà che, incontrate in pellegrinaggio, diventano parte integrante della famiglia unitalsiana, agli ospiti delle case di accoglienza dell’associazione e a tutti coloro che manifestano un bisogno”.