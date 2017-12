Opere sociali don Bosco: Sesto San Giovanni, al via l’8 dicembre l’anno di celebrazioni per il 70° di presenza

Il prossimo 8 dicembre, con la celebrazione della solennità liturgica dell’Immacolata Concezione, prende il via il 70° di presenza a Sesto San Giovanni delle Opere sociali Don Bosco (Osdb). Tutto iniziò quando, su iniziativa del cardinale Ildefonso Schuster, l’8 dicembre 1948 un piccolo gruppo di salesiani provenienti dalla comunità di Milano, guidati da don Francesco Beniamino Della Torre, si insediò al quartiere Rondinella avviando in una piccola baracca di fortuna il primo oratorio. Il contributo del senatore Enrico Falck, imprenditore e titolare delle omonime acciaierie, consentì di posare la prima pietra di quelle che diventarono le Osdb. Per celebrare questo importante anniversario, dall’8 dicembre 2017 all’8 dicembre 2018 si terrà a Sesto San Giovanni una serie di eventi e iniziative che avranno al centro Don Bosco e i giovani. Slogan prescelto “Don Bosco all’opera”. Tra i temi trattati Giovani e lavoro, famiglia, sport, spiritualità, politica. “In tal modo – spiega un comunicato – si coglierà la fortunata coincidenza tra il Sinodo dei Giovani” indetto proprio nell’ottobre 2018 e il desiderio, “proprio già di don Bosco, di considerare i giovani come dei protagonisti e non come dei meri spettatori”. Tra gli eventi in calendario, il 22 dicembre una giornata di studio riservata ai docenti, “Il mondo giovanile in Italia. Contesto sociale e rapporto con la scuola” e il 31 gennaio, memoria liturgica di san Giovanni Bosco, la Messa presieduta in duomo dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Questi i numeri delle Osdb a Sesto: 2.540 studenti (540 scuole medie, 500 formazione professionale, 1.400 superiori, 100 Its), 200

collaboratori, 2 parrocchie, 1 oratorio, 800 ragazzi che frequentano la catechesi, 500 aderenti ad associazioni sportive parrocchiali, 100 volontari Caritas, su una popolazione di circa 18 mila abitanti (di cui 6 mila stranieri).