Festa dell’Immacolata: Frati di Assisi, un bambinello tra 444 bossoli, numero di uomini e donne uccisi per motivi religiosi dal 2000 a oggi

Un bambinello tra 444 bossoli, numero di uomini e donne uccisi per motivi religiosi dal 2000 a oggi, secondo i dati dell’agenzia Fides. È la proposta dei frati del Sacro Convento di Assisi per ricordare, durante la festa dell’Immacolata, i sacerdoti, i francescani, gli operatori pastorali assassinati in odio alla fede nelle zone di estrema povertà nel mondo. Il presepe verrà posto sotto l’albero di 15 metri, offerto dalla Regione Liguria. L’accensione e la benedizione dell’albero di Natale e del presepe si terrà, venerdì 8 dicembre, nella piazza inferiore della basilica di San Francesco d’Assisi. Alle 17, il prefetto della Congregazione per il Clero, card. Beniamino Stella, presiederà la Messa nella basilica inferiore di san Francesco. Al termine della celebrazione, alle 18.15, seguirà la cerimonia di accensione e benedizione introdotta dal custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, durante la quale verranno consegnati doni ai bambini e alle famiglie più bisognose. Tra i presenti all’evento natalizio, preti di ‘periferia’, missionari, profughi e poveri ospitati dalla Caritas diocesana di Assisi.