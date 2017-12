Emergenza idrica: mons. Vari (Gaeta), “problema molto serio” che “lede i principi fondamentali della persona”

“Il disagio creato dalla carenza idrica, che da fine maggio interessa tutto il Sud Pontino, sta diventando un problema molto serio, che non riguarda più solo la diminuzione della portata delle sorgenti, ma lede i principi fondamentali della persona”. Lo afferma l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, commentando il problema idrico diffuso nel comprensorio. “Gli organi competenti dovrebbero adoperarsi per affrontare, con ogni mezzo a disposizione, il profondo disagio che l’interruzione della fornitura di acqua, bene pubblico e primario, ha determinato – ha aggiunto -. Il perdurare di tale grave situazione sta facendo aumentare la spiacevole sensazione di essere lontani dal trovare una soluzione, quasi che non ci sia nessuno che si stia impegnando sul serio per tale emergenza, compromettendo in modo significativo la vivibilità delle città del golfo”. Entrando nel cuore del problema, il presule ha spiegato che “la parte pubblica, che detiene il 51% di Acqualatina, dovrebbe avere una voce unica a riguardo, ma osservando la complessa gestione della lesione di questo diritto primario al bene pubblico dell’acqua, si ha l’impressione di leggere un testo con centinaia di note. Sento forte il grido del diritto violato”.