Diocesi: Venezia, domani l’incontro di Carità “Noi siamo ponti” con i bambini delle scuole elementari

I bambini delle scuole elementari in cammino, dal ponte di Rialto a San Marco, al fianco del patriarca di Venezia. Si svolgerà domani, domenica 3 dicembre, dalle 15, l’incontro di Carità “Noi siamo ponti”. In alcuni luoghi, come Campo San Giacometto e Campo San Bartolomeo, i piccoli verranno accolti e saranno distribuiti loro centinaia di palloncini colorati, che saranno lanciati dal ponte di Rialto, alla presenza del patriarca mons. Francesco Moraglia e del sindaco Luigi Brugnaro. Il corteo continuerà poi verso la basilica di San Marco, dove il patriarca terrà un momento di riflessione in vista del Natale e una preghiera cantata. “Alla prima parte dell’incontro della carità – spiegano gli organizzatori dell’Ufficio catechistico diocesano – i bambini e le loro famiglie possono decidere di invitare compagni di scuola e amici di qualsiasi appartenenza culturale e religione. Se qualcuno accetterà l’invito, potrà liberamente unirsi a tutti noi a Rialto e durante la strada verso San Marco ed eventualmente entrare in basilica oppure decidere diversamente”. L’incontro apre il cammino diocesano per l’Avvento che viene proposto ai gruppi parrocchiali e associativi dell’età delle scuole elementari.