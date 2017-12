Diocesi: Roma, parte questa sera il “Piano Freddo” della Caritas

Al via da questa sera, sabato 2 dicembre, l’attività del “Piano Freddo” della Caritas di Roma in collaborazione con le parrocchie romane. La Caritas, che nel corso dell’anno ospita ogni notte oltre 600 senza dimora, singoli e famiglie, nei mesi più freddi intensifica il servizio notturno itinerante: quattro équipe di operatori e volontari presidieranno, dalle 20, le zone in cui i senza dimora rischiano di rimanere isolati ed emarginati. Il Piano prevede anche l’attivazione di un centralino telefonico al numero 06.88815201 e della casella email servizioitinerante@caritasroma.it a disposizione di chiunque intenda segnalare situazioni di particolare disagio e ed emarginazione su cui intervenire. Fino ad aprile, inoltre, saranno attivi 70 posti di accoglienza straordinari in 24 parrocchie della Capitale. “La Caritas ricorda che Roma Capitale ha predisposto la Sala operativa sociale il cui numero 800440022 rimane a riferimento per tutte le segnalazioni nel territorio romano – si legge in una nota -. Sempre per far fronte alle maggiori richieste che giungeranno nei prossimi mesi, la Caritas invita tutti i romani alla donazione di sacchi a pelo da distribuire alle persone in difficoltà. La raccolta avverrà presso l’ostello Don “Luigi Di Liegro”, in Via Marsala 109”.