Diocesi: mons. Pennacchio nuovo arcivescovo metropolita di Fermo, “venite a trovarmi, cercatemi, ce la metterò tutta”

“Anche io, come i discepoli di Giovanni, sono in modo nuovo oggi chiamato a seguire Gesù, e a farlo insieme, come Chiesa di Fermo, sostenendoci reciprocamente nel cammino della vita. Mi rincuora la consapevolezza di essere accolto con gioia e amicizia in questa diocesi, in mezzo a voi, nel cammino pastorale tracciato dai santi vescovi che mi hanno preceduto”. Con queste parole mons. Rocco Pennacchio si rivolge alla comunità di Fermo nel suo giorno di ingresso da arcivescovo metropolita. Dopo l’ordinazione episcopale di Matera oggi si è svolto un primo incontro con le autorità locali di tre province dei comuni di cui fa parte l’arcidiocesi e a seguire la cerimonia nella cattedrale di Fermo. Mons. Pennacchio ha chiesto, in particolare ai tanti presbiteri, di aiutarlo “a far crescere la comunione tra noi, testimonianza efficace del Signore Gesù. “Accolgo, trepidante, le attese di tanti, nel timore di non riuscire a soddisfare ogni aspettativa. Su un giornale, oggi ho letto che i giovani, in particolare, si aspettano che il vescovo sia un amico e padre con cui riuscire a confrontarsi: aiutatemi ad essere così, venite a trovarmi, cercatemi se necessario, io ce la metterò tutta”. Mons. Pennacchio si e detto confortato dalle tante persone che in questi ultimi mesi hanno dimostrato in tanti modi vicinanza e hanno assicurato la loro preghiera, così preziosa specialmente quando nasce da ferite, sofferenze e infermità. “Sono il vostro vescovo, aiutatemi a diventarlo sempre di più”, ha aggiunto l’arcivescovo: “Le radici però non si dimenticano. Consentitemi perciò di ricordare e salutare le tante persone che oggi mi hanno condotto sino a voi dei quali un nutrito gruppo è giunto fin qui a Fermo”. Mons Pennacchio ha chiuso il suo saluto con un riferimento alla Madonna della Bruna che “mi ha condotto a voi, la ritrovo qui a Fermo, Assunta in Cielo”.