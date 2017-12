Diocesi: Locri-Gerace, inaugurato un nuovo centro per la pastorale familiare

Un nuovo centro per la pastorale familiare è stato inaugurato, ieri sera, nella diocesi di Locri-Gerace dal vescovo, mons. Francesco Oliva. Si trova in via Margherita di Savoia, a Locri, e ha preso il nome dall’esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia”. “Il Centro offrirà diverse attività di informazione e formazione che riguardano lo sviluppo di una cultura della famiglia – ha dichiarato don Pietro Romeo, vicario episcopale per la pastorale familiare -; sarà un centro di ascolto che fornisca consulenza spirituale, personale e di coppia”. Tra le altre iniziative che saranno realizzate nella struttura, quindi, l’accompagnamento personalizzato e incontri per fidanzati e famiglie “sui temi che interessano il loro vissuto”. “In particolare, educazione alla genitorialità, all’amore, all’affido e all’adozione, alla disabilità”. Nel Centro è attiva anche la Casa “Santa Chiara”, che si occupa dell’accoglienza delle madri in difficoltà.