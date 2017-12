Diocesi: Caritas Catania, dedicato al volto dei poveri il calendario 2018. Il ricavato servirà per sistemare due strutture concesse dal Comune

L’edizione 2018 del calendario della Caritas diocesana di Catania è dedicata agli ultimi della città: tema “Il volto dei poveri”. Strutturato con densi contenuti fotografici e impreziosito dai pensieri del Beato Dusmet che accompagneranno fedeli e volontari per tutto il bicentenario della sua nascita (1818-2018), il calendario racconta gli innumerevoli volti della sofferenza e della speranza passati dalle opere segno della Caritas diocesana: le due mense, “Help Center” presso la stazione e “Beato Dusmet” nella parrocchia Resurrezione del Signore a Librino, l’Unità di strada che quotidianamente offre pasti e vestiario ai clochard, il centro ascolto, il microcredito, i gruppi appartamento, l’assistenza legale, la scuola d’italiano, la rete di accoglienza sanitaria, l’orientamento del lavoro. La scelta è stata suggellata dalle parole di Papa Francesco nell’omelia del 19 novembre, Giornata mondiale dei poveri: “Questi fratelli più piccoli, da Lui prediletti, sono l’affamato e l’ammalato, il forestiero e il carcerato, il povero e l’abbandonato, il sofferente senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui loro volti possiamo immaginare impresso il suo volto”. Un pensiero condiviso dall’arcivescovo mons. Salvatore Gristina, che ha scritto sulla copertina del calendario: “In occasione del bicentenario della nascita del Beato card. G.B. Dusmet auspico che ciascuno di noi possa prendere coscienza della propria vocazione battesimale riconoscendo in ogni volto umano il volto del proprio fratello e della propria sorella e possa venire incontro ai più bisognosi”. Il calendario è a disposizione di quanti vorranno contribuire con una semplice donazione (segreteria@caritascatania.it). La Caritas diocesana utilizzerà i contributi ricevuti per i lavori di sistemazione di due strutture, concesse in comodato d’uso dal Comune di Catania, nei pressi della stazione centrale.