Avvento: al Policlinico Gemelli Messe in diretta ogni mattina su Tv2000. E la domenica anche su Rete 4

Per tutto il periodo di Avvento, a partire da domenica 3 dicembre fino a domenica 24 dicembre, ogni giorno alle ore 8.30 saranno trasmesse in diretta su Tv2000 (la domenica mattina anche alle 10 su Rete4) le celebrazioni eucaristiche dalla cappella san Giuseppe Moscati del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in collaborazione con il Centro pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli. Come è ormai tradizione, in occasione dell’Avvento, grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva della Cei, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Policlinico Gemelli vogliono offrire una testimonianza di preghiera e di vicinanza a tutti coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale o da altre strutture sanitarie. “L’Eucaristia è il segno per eccellenza della condivisione e della solidarietà che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli perché facciano altrettanto – afferma mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo -. La Santa Messa celebrata nella cappella del Policlinico Gemelli vuole ricordare a tutti che seguendo Gesù siamo chiamati a farci carico dei più deboli e sofferenti, utilizzando le più avanzate conoscenze scientifiche e testimoniando una cura davvero caritatevole. La malattia spesso sconvolge la vita delle persone e spezza la loro esistenza – prosegue Giuliodori -, ma se vissuta alla luce dell’Eucaristia, sia per il malato che per i sanitari, può diventare occasione di vera crescita umana e cristiana. Fare assieme questo cammino di Avvento ci aiuterà a prepararci meglio al Santo Natale e ad accogliere il Bambino Gesù che viene per portare consolazione e speranza a tutti gli uomini e, in particolare, a coloro che sono provati dalla malattia”. Le celebrazioni potranno essere seguite in diretta streaming anche dal sito istituzionale.