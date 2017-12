Televisione: accordo tra Segreteria per la Comunicazione e Rai. Orfeo (Rai), “intesa rafforza la cooperazione sotto il profilo editoriale”

Mons. Dario Edoardo Viganò e Mario Orfeo mentre firmano la convenzione tra Segreteria per le Comunicazioni e Rai @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

“Con la firma di questo protocollo si rinnova un’importante alleanza tra la Rai e la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, nel segno della più profonda collaborazione e amicizia”. Lo afferma Mario Orfeo, direttore generale della Rai, commentando il protocollo d’intesa sottoscritto stamattina a viale Mazzini dalla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e la Rai. “L’intesa rafforza la cooperazione sotto il profilo editoriale, dell’aggiornamento tecnologico e della qualità del racconto, nel pieno indirizzo della missione informativa del servizio pubblico”, aggiunge Orfeo, sottolineando che “la riforma dei media in corso di attuazione da parte della Segreteria per la Comunicazione rappresenta un importante pilastro a sostegno di questo percorso comune”. Oltre alla messa della Notte di Natale, presieduta da Papa Francesco nella basilica di San Pietro il 24 dicembre, trasmessa in diretta anche via satellite nell’innovativo formato Ultra Hd 4K sul canale Rai 4K, “la collaborazione tra il Dicastero vaticano e la Rai – si legge in una nota – significa produzioni audiovisive di straordinario livello”. “A breve – prosegue la nota – l’ufficializzazione di nuovi progetti in cantiere. Tra quelli già realizzati si annovera ‘Custodire e proteggere’, un inedito documentario sulla Gendarmeria Vaticana, prodotto in collaborazione con Officina della Comunicazione, che il prossimo 29 dicembre andrà in onda su Rai Uno in seconda serata”. “Ciò rappresenta una nuova tappa di un percorso culminato nel 2016 con ‘Stanotte a San Pietro’, con Alberto Angela, trasmissione prodotta da Rai Uno in collaborazione con lo stesso team che ha realizzato il record stagionale di ascolti su Rai Uno”.