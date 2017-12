Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Gerusalemme, veto Usa a risoluzione Onu. Catalogna, verso le elezioni. Corte costituzionale, sentenza storica su maternità surrogata

Gerusalemme. Veto Usa a risoluzione Onu

Gli Stati Uniti hanno bloccato con il veto la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu elaborata dall’Egitto per invalidare la decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il testo ha ottenuto 14 voti a favore, aumentando l’isolamento di Washington sulla questione. Il testo non menziona direttamente gli Usa o Trump, ma “esprime il profondo rammarico per le recenti decisioni riguardanti lo status di Gerusalemme”.

Catalogna. Elezioni il 21 dicembre. I sondaggi prevedono un possibile stallo nella formazione del nuovo governo

Il 21 dicembre la Catalogna va alle urne e i sondaggi prevedono un’affluenza record ma un possibile stallo nella formazione del nuovo governo. Emerge la totale spaccatura tra Ciudadanos, schierati per l’unità nazionale, e gli indipendentisti della “Esquerra Republicana”. Inés Arrimadas, leader di Ciudadanos in Catalogna, dice: “Sono convinta che il 21 dicembre potremo lasciarci il processo d’indipendenza alle spalle e cominciare una nuova stagione di riconciliazione per la Catalogna”. Dall’altra parte, Marta Rovira, segretario generale della Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), sostiene: “Lo Stato spagnolo è allergico alla democrazia, è talmente allergico al fatto che noi mettiamo in pratica la democrazia, ora così come abbiamo fatto il 1° ottobre, che questo altera completamente le regole del gioco”. L’ex presidente del governo catalano Carles Puidgemont conduce la sua campagna da Bruxelles.

Usa. Casa Bianca accusa Corea Nord, è dietro al cyber-attacco Wannacry

Dietro al cyber-attacco “Wannacry”, che ha paralizzato tutto il mondo lo scorso maggio, c’è la Corea del Nord. Ad accusare Pyongyang è la Casa Bianca con Thomas Bossert, consigliere di Donald Trump per la sicurezza interna e l’antiterrorismo. In un editoriale sul Wall Street Journal, Bossert spiega che l’accusa alla Corea del Nord è basata su “prove. Non siamo gli unici a sostenere” la responsabilità di Pyongyang, “altri governi e società private sono d’accordo con noi”.

Usa: treno deragliato, almeno tre morti. Decine di persone in ospedale

Sono almeno tre le persone rimaste uccise nel deragliamento di un treno nello Stato di Washington negli Usa finito su una strada interstatale, coinvolgendo anche automobilisti. Lo riferisce il Seattle Times. La Cnn inoltre, citando fonti ospedaliere, riferisce che 77 persone sono state trasportate in ospedale. Diversi passeggeri sono rimasti intrappolati fra le lamiere del treno.

Sudafrica. Ramaphosa nuovo presidente Anc. Sarà candidato alle elezioni 2019

È Cyril Ramaphosa il nuovo presidente dell’African National Congress (Anc), il partito che fu di Nelson Mandela, al potere in Sudafrica. E in questa veste sarà il candidato presidente alle elezioni del 2019 in sostituzione di Jacob Zuma, al secondo e ultimo mandato. Con 2.446 voti, i delegati dell’Anc hanno decretato la vittoria dell’attuale vice presidente del Sud Africa, Cyril Ramaphosa, contro la candidata concorrente, Nkosazana Dlamini-Zuma, ex moglie di Zuma. Ramaphosa, considerato uno degli uomini d’affari più ricchi del Sudafrica, è un veterano della lotta anti-apartheid e fu leader del potente Num (National Union of Mineworkers), il sindacato dei minatori sudafricani che con i suoi scioperi a metà anni Ottanta mise in seria difficoltà il regime segregazionista bianco.

Corte costituzionale. Maternità surrogata, offesa intollerabile alla donna

Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito con maternità surrogata è sempre tenuto a valutare comparativamente l’interesse alla verità e l’interesse del minore. E anche in caso di silenzio della legge, vanno valutate “le modalità del concepimento” e “la possibilità per il genitore sociale di stabilire, mediante l’adozione in casi particolari, un legame giuridico che garantisca al minore un’adeguata tutela”. Lo afferma una sentenza della Corte costituzionale depositata oggi, di cui è relatore Giuliano Amato. La sentenza aggiunge a queste considerazioni giuridiche anche un determinante giudizio etico sulla surrogazione di maternità, che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”.

Strage di Piazza della Loggia. Maurizio Tramonte estradato in Italia dal Portogallo

Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all’ergastolo – così come Carlo Maria Maggi – per la strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato oggi in Italia dal Portogallo, dove è stato rintracciato e arrestato nei mesi scorsi in seguito a indagini del Ros. Scortato dall’Interpol, Tramonte arriverà all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona.

Scienza. Nella classifica di Nature anche Marica Branchesi, astrofisica italiana

Nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c’è anche Marica Branchesi, l’astrofisica italiana ricercatrice al Gran Sasso Science Institute (GSSI) che ha partecipato al progetto Virgo. Le viene riconosciuto il merito di avere “captato” le onde gravitazionali: il 17 agosto scorso le antenne dell’interferometro europeo di Pisa e i due rivelatori Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, negli Usa) registrano il segnale proveniente dallo scontro di due stelle di neutroni avvenuto 130 milioni di anni fa. Einstein aveva ragione: il fenomeno era stato preannunciato da più di un secolo, con la Teoria della Relatività. Lo studio della nube di oro, platino e uranio sprigionata viene osservata dai radiotelescopi: è un nuovo importante tassello che va ad aggiungersi al complesso mosaico dell’Universo.