Policlinico Gemelli: domani la quinta edizione del “Natale al Gemelli” con personaggi dello sport e dello spettacolo

Attendere il Natale in ospedale in musica e allegria: domani 20 dicembre, dalle 11 alle 19, nella hall del Policlinico universitario Agostino Gemelli si vivrà una giornata di festa con tanti personaggi dello sport e dello spettacolo insieme ai pazienti, ai loro familiari, al personale dell’ospedale, a studenti e alle associazioni di volontariato. Giunto alla quinta edizione, il “Natale al Gemelli” sarà condotto da Veronica Maya e Roberto Ciufoli. Ad aprire la festa le musiche della fanfara della Polizia di Stato, che ancora una volta darà il suo generoso contributo suonando nella hall e nel piazzale antistante l’ingresso del Policlinico, intonando l’Inno di Mameli e canti di Natale. Per i piccoli degenti, che non potranno raggiungere la hall, i personaggi dello sport e gli artisti presenti faranno visita ai reparti accompagnati dai volontari della Croce rossa italiana oltre ai “Supereroi con la flebo”, gli zampognari abruzzesi, i personaggi Disney e Babbo Natale e porteranno doni e allegria per tutti. Per la giornata sarà allestito anche il Mercatino di Natale con tante idee regalo preparate dai volontari delle associazioni che operano all’interno dell’ospedale.