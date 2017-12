Papa Francesco: ricevuto il re Abdullah II di Giordania. “Promozione della pace e della stabilità nel Medio Oriente” al centro dei colloqui

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza sua maestà il re Abdullah II di Giordania, il quale successivamente ha incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui – spiega un comunicato della Sala Stampa vaticana – ci si è soffermati soprattutto sul tema della promozione della pace e della stabilità nel Medio Oriente, con particolare riferimento alla questione di Gerusalemme e al ruolo di custode dei Luoghi Santi del sovrano hashemita. In tale contesto, si è rinnovato l’impegno per favorire i negoziati tra le Parti interessate, come pure per promuovere il dialogo interreligioso”. Infine, “si è rilevata l’importanza di favorire la permanenza dei cristiani in Medio Oriente e il positivo contributo che essi apportano alle società della Regione, di cui sono parte integrante”.