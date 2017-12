Papa Francesco: promulgazione di decreti della Congregazione delle Cause dei Santi. Riconosciute virtù eroiche card. Wyszyński

Ieri, 18 dicembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza il card. Angelo Amato, refetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l’Udienza, informa oggi il Bollettino della Sala Stampa vaticana, il Santo Padre ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: il miracolo, attribuito all’intercessione del venerabile servo di Dio Giovanni Battista Fouque, sacerdote diocesano, nato a Marsiglia (Francia) il 12 settembre 1851 e ivi morto il 5 dicembre 1926; il miracolo, attribuito all’intercessione del venerabile servo di Dio Tiburzio Arnáiz Muñoz, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, fondatore delle Misioneras de las Doctrinas Rurales, nato l’11 agosto 1865 a Valladolid (Spagna) e morto a Málaga (Spagna) il 18 luglio 1926; il miracolo, attribuito all’intercessione della venerabile serva di Dio Maria Carmen Rendiles Martínez, fondatrice dell’Istituto delle Siervas de Jesús de Venezuela, nata a Caracas (Venezuela) l’11 agosto 1903 e ivi morta il 9 maggio 1977; il martirio dei servi di Dio Teodoro Illera Del Olmo (al secolo: Cirillo), sacerdote professo della Congregazione di San Pietro in Vincoli, e 15 compagni, uccisi in odio alla Fede durante la persecuzione religiosa in Spagna nel 1936 e nel 1937; le virtù eroiche del servo di Dio Stefano Wyszyński, cardinale di Santa Romana Chiesa, arcivescovo metropolita di Gniezno e Varsavia, primate di Polonia, nato a Zuzela (Polonia) il 3 agosto 1901 e morto a Varsavia (Polonia) il 28 maggio 1981; le virtù eroiche del servo di Dio Alfonso Barzana, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, nato nel 1530 a Belinchón (Spagna) e morto a Cuzco (Perú) il 31 dicembre 1597; le virtù eroiche del servo di Dio Paolo Smolikowski, sacerdote professo della Congregazione della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, nato il 4 febbraio 1849 a Tver (Russia) e morto a Cracovia (Polonia) l’11 settembre 1926; le virtù eroiche del servo di Dio Patrizio Peyton, sacerdote professo della Congregazione di Santa Croce, nato il 9 gennaio 1909 a Carracastle (Irlanda) e morto a San Pedro (Stati Uniti d’America) il 3 giugno 1992; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Anna di San Giuseppe (al secolo: Maria Anna de Manzanedo Maldonado), fondatrice dei Monasteri delle Suore Agostiniane Recollette, nata ad Alba de Tormes (Spagna) il 5 agosto 1568 e morta a Madrid (Spagna) il 15 aprile 1638; le virtù eroiche della serva di Dio Luisa Maria Langstroth Figuera De Sousa Vadre Santa Marta Mesquita e Melo (Luiza Andaluz), fondatrice della Congregazione delle Ancelle di Nostra Signora di Fátima, nata il 12 febbraio 1877 a Marvila (Portogallo) e morta a Lisbona (Portogallo) il 20 agosto 1973; le virtù eroiche della Serva di Dio Anna del Salvatore (al secolo: Marianna Orsi), duora professa della Congregazione delle Suore Figlie di Sant’Anna, nata ad Albareto (Italia) il 22 febbraio 1842 e morta a Palermo (Italia) il 7 giugno 1885; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Antonia Samá, laica, nata a Sant’Andrea Jonio (Italia) il 2 marzo 1875 e ivi morta il 27 maggio 1953.